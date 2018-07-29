Стратегія США в Афганістані не допоможе повернути підконтрольні талібам території

За їхніми відомостями, офіційно не оприлюднена частина нової стратегії США, про яку оголосив у минулому році американський лідер Дональд Трамп, передбачає відступ підтримуваних Вашингтоном афганських військовослужбовців у великі населені пункти. Як зазначає видання, такий підхід нагадує стратегію адміністрації Барака Обами, яка також не привела в Афганістані до бажаних результатів.

The New York Times пише, що Вашингтон має намір зосередитися в першу чергу на зміцненні безпеки великих афганських міст, таких як Кабул і Кандагар, замість того, щоб витрачати ресурси на спроби захистити віддалені і малонаселені регіони, де діють таліби. Це означає, що “Талібан” та інші радикальні угруповання продовжать контролювати значну частину країни, вважає видання.

У цьому контексті слід зазначити, що глава Центрального командування Збройних сил США генерал Джозеф Вотел в інтерв’ю діловій газеті The Wall Street Journal у суботу заявив, що відноситься до сьогоднішньої ситуації в Афганістані зі стриманим оптимізмом. “Ми спостерігаємо речі, які рухаються у вірному напрямку”, — зазначив він. Як приклад Вотел назвав триденне припинення вогню в минулому місяці. При цьому воєначальник визнав, що для остаточного врегулювання в Афганістані “потрібно ще багато зробити”.

За різними даними, афганська армія зараз контролює 229 з 407 районів країни, Талібан повністю займає 59 районів. В інших тривають сутички.

У 2006 році американська армія, активно брала участь у бойових діях в Афганістані, намагалася створити укріплені пункти по всій країні, однак уже в 2009 році в Пентагоні вважають більш правильним захищати густонаселені регіони і не вплутуватися у війну в віддалених районах. У результаті після виведення основного американського контингенту в 2014 році талібам вдалося повернути собі контроль над значною територією.

Нагадаємо, в результаті нападу на медичний центр в місті Джелалабад в Афганістані загинули двоє людей, ще п’ять отримали поранення.