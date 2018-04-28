Страшное ДТП в Черкасской области: полиция решает вопрос о производстве

"В Золотоношском районе в селе Песчаное водитель внедорожника совершил столкновение с легковым автомобилем ВАЗ 2101, в результате аварии травмированы два человека и погибли мужчина и 4-летний ребенок. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в полиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

При этом в местном управления ГСЧС сообщили детали ДТП. В частности, они указали, что авария с участием автомобилей Ssang Yong и ВАЗ произошла около 11:37.

По данным спасателей, в результате происшествия водитель ВАЗа, мужчина 1965 года, погиб на месте. Еще трое находившихся в салоне ВАЗа - женщина, 1967 года рождения, и 2-е детей - 2015-го и 2016-го годов рождения, получили травмы различной степени и были срочно госпитализированы в Золотоношскую Центральную районную больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь младшего ребенка не удалось, указали в ГСЧС.

Напомним, в Черкасской области, возле села Песчаное, произошло ДТП, в результате которого два человека пострадали, двое погибли. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что одна из машин въехала в яму на дороге.