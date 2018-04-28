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Страшна ДТП на Черкащині: поліція вирішує питання про провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження з приводу ДТП в селі Піщане на Черкащині, внаслідок якого загинув чоловік і 4-річна дитина. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в Черкаській області.

Страшна ДТП на Черкащині: поліція вирішує питання про провадження

"У Золотоніському районі в селі Піщане водій позашляховика скоїв зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ 2101, внаслідок аварії травмовано дві людини та загинули чоловік та 4-річна дитина. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - повідомили у поліції.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини події дорожньо-транспортної пригоди.

При цьому у місцевому управління ДСНС повідомили деталі ДТП. Зокрема, вони вказали, що аварія за участю автомобілів Ssang Yong та ВАЗ сталася близько 11:37.

За даними рятувальників, внаслідок пригоди водій ВАЗу, чоловік 1965 року народження, загинув на місці. Ще 3-є людей, які знаходилися у салоні ВАЗу – жінку, 1967-го року народження та 2-х дітей - 2015-го та 2016-го років народження, отримали травми різного ступеня і були терміново госпіталізовані до Золотоніської Центральної районної лікарні. Попри зусилля медиків, врятувати життя наймолодшої дитини не вдалося, вказали у ДСНС.

Нагадаємо, у Черкаській області, біля села Піщане, сталася ДТП, в результаті якої двоє людей постраждали, двоє загинули. За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що одна з машин в'їхала в яму на дорозі. 

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