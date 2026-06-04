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"Страну защищает результат": в СНБО ответили на критику оборонных закупок

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Руководитель службы секретаря СНБО Диана Давитян ответила на критику оборонных закупок и опровергла информацию о наличии монополии на рынке ударных дронов.

"Страну защищает результат": в СНБО ответили на критику оборонных закупок

Во время войны следует оценивать не предположения и интерпретации, а конкретные результаты. Так в своем авторском блоге прокомментировала критику в адрес Министерства обороны и отдельных производителей оружия руководитель службы секретаря СНБО Диана Давитян, пишет УНН.

"Отличие человека, работающего в любом министерстве, от журналистов или активистов заключается в том, что он обладает значительно большим объемом информации при принятии решений. Когда речь идет о Министерстве обороны, особенно о закупках, а тем более во время большой войны, значительная часть этой информации имеет грифы "для служебного пользования", "секретно" и "совершенно секретно". То есть журналисты и активисты доступа к этим данным не имеют. Но и должностные лица не могут их разглашать, чтобы объяснить логику своих действий", - написала Давитян.

Она подчеркнула, что люди, принимающие решения, учитывают контекст и различные факторы: оперативную обстановку, реальные производственные мощности предприятий, позицию военных, возможности международных партнеров, риски для фронта и десятки других факторов, значительная часть которых не является публичной.

"Именно поэтому многие решения, которые внешне могут выглядеть противоречивыми или непонятными, внутри имеют совсем другую логику", - подчеркнула руководитель службы секретаря СНБО.

Она разобрала несколько кейсов, которые, в частности, стали объектом критики отдельных представителей общественности на фоне "дела Мидас". В частности, критические тезисы, звучащие в адрес украинского производителя вооружения компании Fire Point. Давитян подчеркнула, что на рынке дальнобойных дронов есть конкуренция и Минобороны ежегодно контрактует все большее количество производителей.

"Например, в 2024 году Министерство обороны законтрактовало шесть производителей дипстрайков. А в 2025 году это количество выросло вдвое – до 12 производителей. В 2026 году эта цифра может быть еще больше", - написала Давитян, добавив, что это только контракты МОУ, а есть еще закупки других составляющих Сил обороны, в частности СБУ.

Поэтому заявления о монополии одного производителя не проходят проверку фактами.

"И в 2024, и в 2025 годах Министерство обороны законтрактовало абсолютно все производственные мощности всех дипстрайк-производителей, работавших на рынке. Почему одна компания получила больше денег, чем другая? Потому что одни компании смогли быстрее масштабировать производство, настроив большую линию производственных мощностей, а значит, смогли продать больше дронов. Это обычная арифметика: больше сделал – больше продал", - добавила Давитян.

Разобрала Давитян и кейс так называемых "бронежилетов Миндича". По ее словам, вся история сводится к нескольким моментам: Государственный оператор тыла законтрактовал компанию на поставку 10 000 бронежилетов; на этапе приемки было выявлено, что бронежилеты не соответствуют стандартам; ситуация с проверкой и выяснением обстоятельств затянулась, но в итоге бронежилеты не закупили и деньги за них не платили.

Коснулась она и критики работы и реформирования Агентства оборонных закупок, подчеркнув, что АОЗ как DOTChain Defence продолжило работу в структуре ДОТ. 500 000 дронов уже поставлено в войска через DOTChain Defence.

Давитян подчеркнула необходимость во время войны давать оценку конкретным результатам, а не предположениям, слухам или интерпретациям.

"Потому что во время войны страну защищают не предположения, не интерпретации и не громкие заголовки. Страну защищает результат", - резюмировала она.

Напомним

Главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман публично ответил на обвинения, которые последние месяцы звучат в адрес компании со стороны отдельных медиа и общественных активистов. По его словам, Fire Point не получал государственного финансирования на разработки, а информационное давление вокруг компании уже влияет на оборонные контракты и международное сотрудничество.

По его словам, в Украине работает как минимум десять производителей систем deep strike, а доля Fire Point сформировалась из-за того, что компания одной из первых начала масштабировать производство. Он признал, что его компания производит ориентировочно 55% дронов на рынке "дипстрайков", что стало возможным благодаря реинвестированию полученной прибыли в масштабирование производства.

Юлия Мельник

Война в УкраинеПолитика
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