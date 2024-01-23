Страны ЕС согласовали военные действия в Красном море

Государства ЕС достигли политической договоренности о начале военной операции для обеспечения безопасности торгового судоходства в Красном море.

Об этом в понедельник вечером, после встречи министров иностранных дел в Брюсселе, заявил представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает УНН.

Детали

По словам Борреля, страны ЕС "в принципе" дали "зеленый свет" на военную операцию по обеспечению безопасности морских путей. Однако конкретную организацию такой миссии еще предстоит решить. Отмечается, что в идеале операция должна начаться в следующем месяце и завершить атаки воинственных исламистских хуситов из Йемена.

В контексте этой договоренности известно, что участие в атаках США на позиции хуситов в Йемене не планируется. Уже известно, что отправить корабли в Красное море планируют Германия, Бельгия и Нидерланды.

Дополнение

Из-за опасности крупные судоходные компании все чаще избегают кратчайшего морского пути между Азией и Европой через Красное море и Суэцкий канал. Сейчас это имеет значительное влияние на мировую экономику.

Недавно США и Великобритания активно атаковали объекты хуситов в Йемене. Во вторник Лондон объявил, что продолжит предпринимать военные действия против нападений Хуси на корабли.

Напомним,

США и Великобритания нанесли авиаудары по столице Йемена, контролируемой повстанцами-хуситами, целями которых стали ракетные платформы, беспилотники и склады оружия. Эти удары являются ответом на нападения союзных Ирану хуситов на судоходство в Красном море.

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