Страны ЕС согласовали военные действия в Красном море
Страны Европейского Союза достигли принципиальной договоренности о начале военной операции для обеспечения безопасности коммерческих судоходных путей в Красном море на фоне нападений со стороны воинствующей исламистской группировки хуситов. Детали миссии еще должны быть согласованы.
В Воздушных силах сообщили о вражеских ракетах, которые направляются на юго-запад
Воздушные силы Украины предупредили о вражеских ракетах, направляющихся на юго-запад из курской области рф.
Нардеп Василенко стала заместителем председателя комитета ПАСЕ по юридическим вопросам
Народный депутат Украины Леся Василенко назначена заместителем председателя Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам.
рф увеличила количество ракетоносителей в Черном море, ракетная опасность очень высока - Силы обороны Юга
Как сообщается, россия увеличила количество ракетных носителей в Черном море, а общий залп крылатых ракет "Калибр" достиг 20, согласно сообщению Сил обороны юга Украины. Уровень ракетной опасности описывается как "очень высокий".
Минвосстановления и ООН представили стратегию перехода от гуманитарной помощи к поддержке громад
Министерство восстановления и Организация Объединенных Наций разрабатывают стратегию перехода от гуманитарной помощи к поддержке восстановления общин, планируя стимулировать экономическое восстановление, восстановление социальной инфраструктуры и способствовать самодостаточности общин.
Завозят боевые машины и пехоту: партизаны устроили вылазку на аэродром россиян в оккупированном Джанкое
Крымские партизаны зафиксировали усиленную охрану на оккупированном россией аэродроме в Джанкое: туда стянули больше личного состава и КАМАЗов.
По Украине распространяется воздушная тревога: в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики
Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе баллистических ракет для севера, включая потенциальные пуски из липецкой области россии.
Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО
Парламент Турции должен обсудить вопрос членства Швеции в НАТО. В случае одобрения, окончательное одобрение потребуется от венгерского парламента.
В ЕС рассматривают возможность ограничений на украинское зерно в случае "возмущений" на рынке
Европейская комиссия изучает пути, которые позволят восточным странам ЕС ограничивать импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Это происходит в то время, когда ЕС продолжает либерализацию торговли с Украиной до 2025 года.
"Сознательный террор против обычных жилых домов" - Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки рф
По словам президента Зеленского, в результате ракетного обстрела жилых домов в Киеве, Харькове и Павлограде по меньшей мере шесть человек погибли и более 70 получили ранения. Спасательные операции продолжаются.