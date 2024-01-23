Страны ЕС согласовали военные действия в Красном море

Эксклюзив
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  72597 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
  •  104856 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Эксклюзив
Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
  •  107377 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
  •  143567 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
  •  163580 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  156119 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
22 январь 2024, 11:32  •  157384 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
22 январь 2024, 10:54  •  155194 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
22 январь 2024, 07:40  •  149242 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  237970 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Страны ЕС согласовали военные действия в Красном море

Страны Европейского Союза достигли принципиальной договоренности о начале военной операции для обеспечения безопасности коммерческих судоходных путей в Красном море на фоне нападений со стороны воинствующей исламистской группировки хуситов. Детали миссии еще должны быть согласованы.

Новости Мира •   •  10905 просмотра
Страны ЕС согласовали военные действия в Красном море

В Воздушных силах сообщили о вражеских ракетах, которые направляются на юго-запад

Воздушные силы Украины предупредили о вражеских ракетах, направляющихся на юго-запад из курской области рф.

Война •   •  14693 просмотра
В Воздушных силах сообщили о вражеских ракетах, которые направляются на юго-запад

Нардеп Василенко стала заместителем председателя комитета ПАСЕ по юридическим вопросам

Народный депутат Украины Леся Василенко назначена заместителем председателя Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам.

Политика •   •  17128 просмотра
Нардеп Василенко стала заместителем председателя комитета ПАСЕ по юридическим вопросам

рф увеличила количество ракетоносителей в Черном море, ракетная опасность очень высока - Силы обороны Юга

Как сообщается, россия увеличила количество ракетных носителей в Черном море, а общий залп крылатых ракет "Калибр" достиг 20, согласно сообщению Сил обороны юга Украины. Уровень ракетной опасности описывается как "очень высокий".

Война •   •  17599 просмотра
рф увеличила количество ракетоносителей в Черном море, ракетная опасность очень высока - Силы обороны Юга

Минвосстановления и ООН представили стратегию перехода от гуманитарной помощи к поддержке громад

Министерство восстановления и Организация Объединенных Наций разрабатывают стратегию перехода от гуманитарной помощи к поддержке восстановления общин, планируя стимулировать экономическое восстановление, восстановление социальной инфраструктуры и способствовать самодостаточности общин.

Политика •   •  15558 просмотра
Минвосстановления и ООН представили стратегию перехода от гуманитарной помощи к поддержке громад

Завозят боевые машины и пехоту: партизаны устроили вылазку на аэродром россиян в оккупированном Джанкое

Крымские партизаны зафиксировали усиленную охрану на оккупированном россией аэродроме в Джанкое: туда стянули больше личного состава и КАМАЗов.

Война •   •  15236 просмотра
Завозят боевые машины и пехоту: партизаны устроили вылазку на аэродром россиян в оккупированном Джанкое

По Украине распространяется воздушная тревога: в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики

Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе баллистических ракет для севера, включая потенциальные пуски из липецкой области россии.

Война •   •  16597 просмотра
По Украине распространяется воздушная тревога: в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики

Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО

Парламент Турции должен обсудить вопрос членства Швеции в НАТО. В случае одобрения, окончательное одобрение потребуется от венгерского парламента.

Новости Мира •   •  12863 просмотра
Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО

В ЕС рассматривают возможность ограничений на украинское зерно в случае "возмущений" на рынке

Европейская комиссия изучает пути, которые позволят восточным странам ЕС ограничивать импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Это происходит в то время, когда ЕС продолжает либерализацию торговли с Украиной до 2025 года.

Экономика •   •  16694 просмотра
В ЕС рассматривают возможность ограничений на украинское зерно в случае "возмущений" на рынке

"Сознательный террор против обычных жилых домов" - Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки рф

По словам президента Зеленского, в результате ракетного обстрела жилых домов в Киеве, Харькове и Павлограде по меньшей мере шесть человек погибли и более 70 получили ранения. Спасательные операции продолжаются.

Война •   •  18481 просмотра
"Сознательный террор против обычных жилых домов" - Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки рф