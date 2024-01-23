Країни ЄС погодили військові дії в Червоному морі

Держави ЄС досягли політичної домовленості щодо початку військової операції для забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Червоному морі.

Про це в понеділок увечері, після зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, заявив представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, передає УНН.

Деталі

За словами Борреля, країни ЄС "в принципі" дали "зелене світло" на військову операцію з убезпечення морських шляхів. Однак конкретну організацію такої місії ще належить вирішити. Зазначається, що в ідеалі операція повинна початися наступного місяця і завершити атаки войовничих ісламістських хуситів з Ємену.

В контексті цієї домовленості відомо, що участь в атаках США на позиції хуситів в Ємені не планується. Вже відомо, що відправити кораблі в Червоне море планують Німеччина, Бельгія та Нідерланди.

Доповнення

Через небезпеку великі судноплавні компанії все частіше уникають найкоротшого морського шляху між Азією та Європою через Червоне море та Суецький канал. Зараз це має значний вплив на світову економіку.

Нещодавно США та Велика Британія активно атакували об’єкти хуситів у Ємені. У вівторок Лондон оголосив, що продовжить вживати військових дій проти нападів Хусі на кораблі.

Нагадаємо

США і Великобританія завдали авіаударів по столиці Ємену, контрольованій повстанцями-хуситами, цілями яких стали ракетні платформи, безпілотники і склади зброї. Ці удари є відповіддю на напади союзних Ірану хуситів на судноплавство в Червоному морі.

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