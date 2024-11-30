Страны Балтии объявили дату отсоединения от российской энергосистемы и синхронизации с ЕС

8 февраля 2025 года энергосистемы стран Балтии отключатся от соединения с системой IPS/UPS и начнут совместное испытание работы своих энергосистем в режиме энергетического острова. Синхронизация с частотой континентальной Европы состоится 9 февраля. Об этом сообщает компания Elering, передает УНН.

"Сейчас энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы работают в системе IPS/UPS, в которой частоту контролирует Россия. Синхронизация с энергосистемой континентальной Европы позволит им самостоятельно управлять частотой в системе и повысить свою энергобезопасность", - говорится в сообщении компании.

16 июля электроэнергетические системы стран Балтии официально уведомили операторов электроэнергетических систем России и Беларуси о выходе из договора BRELL (энергокольцо Беларусь - Россия - Эстония - Латвия - Литва), на основании которого Эстония, Латвия и Литва с советских времен входили в единую синхронную зону, управляемую Россией.

Оператор национальной системы передачи электроэнергии и природного газа - компания Elering сообщила, что синхронизация улучшит связь между передающими системами и рынками электроэнергии в Европейском Союзе, что позволит электроэнергетическим системам стран Балтии работать на основе единых и прозрачных европейских правил.

Синхронизация будет поддержана фондом "соединяя Европу" (CEF) в размере около 1,2 млрд евро, что покроет до 75% общей стоимости крупного проекта.

Напомним

Операторы систем передачи электроэнергии Эстонии, Латвии и Литвы в 2023 году приняли Решение об отсоединении от контролируемой Россией системы и синхронном подключении к континентальной европейской сети. Соответствующее соглашение подписали 2 августа. Тем не менее, точную дату объявили лишь 29 ноября этого года.