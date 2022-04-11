Стоит вопрос о выживании: Зеленский призвал Южную Корею предоставить Украине оружие

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"47 дней мы фактически защищаемся от всей российской армии - от наиболее боеспособных ее частей. Наши Вооруженные Силы сражаются героически, очень мудро, рационально используя имеющиеся ресурсы и вооружение. Мы получаем помощь от разных стран мира. И я искренне благодарен и вашему государству, искренне благодарен вашему народу за оказанную поддержку", - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что Украина нуждается в значительно большем.

"Чтобы выжить в этой войне против столь подготовленного противника, как российская федерация. Против государства, которое не считает убитых и имеет несметные запасы военной техники еще со времен Советского Союза... Мы нуждаемся в системах противовоздушной обороны, самолетах, танках и другой бронетехнике, артиллерийских системах и боеприпасах. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас. У вас это есть. Бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие. Когда стоит вопрос о выживании в войне, направленной на полное покорение народа, нужно давать принципиальные ответы. Обычные правила поставки оружия нужно пересматривать и действовать быстро. Нужно помогать", - отметил Зеленский.

Он отметил, что предоставить необходимое оружие Украине - значит не только спасти жизни людей, не только дать возможность деблокировать украинские города, в частности многострадальный Мариуполь, но и спасти другие государства, другие регионы от дальнейшего развертывания российской агрессии.

"Каждая нация имеет право на самостоятельную жизнь. Каждый город имеет право на полную безопасность. Каждый человек имеет право на свободу и на поиск счастья. Люди не должны быть орудиями каких-то режимов, каких-то диктаторов. Люди имеют право просто жить. Вот за что мы боремся. Вот что мы просим защищать вместе с нами. И вот что мы будем восстанавливать - надеюсь, вместе с вами и со всем миром - после этой войны", - сказал Зеленский.

Дополнения

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны-члены блока принять решение о предоставлении Украине оружия в течение нескольких дней, а не недель.

Ожидается, что в понедельник министры иностранных дел ЕС также обсудят дальнейшие санкции, в частности в отношении нефти, и привлечение России к ответственности за военные преступления.