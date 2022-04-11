Стоїть питання про виживання: Зеленський закликав Південну Корею надати Україні зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Південну Корею надати Україні необхідну зброю, зокрема броньовані машини, протиповітряну, протитанкову, протикорабельну зброю. Про це він сказав під час звернення до парламенту Республіки Корея, передає УНН.
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"47 днів ми захищаємося фактично від усієї російської армії – від найбільш боєздатних її частин. Наші Збройні Сили борються героїчно, дуже мудро, раціонально використовуючи наявні ресурси та озброєння. Ми отримуємо допомогу від різних країн світу. І я щиро вдячний і вашій державі, щиро вдячний вашому народу за надану підтримку", - сказав Зеленський.
Деталі
Президент зауважив, що Україна потребує значно більшого.
"Щоб вижити в цій війні проти настільки підготовленого супротивника, як російська федерація. Проти держави, яка не рахує вбитих і має незліченні запаси військової техніки ще з часів Радянського Союзу...Ми потребуємо систем протиповітряної оборони, літаків, танків та іншої бронетехніки, артилерійських систем і боєприпасів. І у вас є те, що може бути незамінним для нас. У вас це є. Броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя. Коли стоїть питання про виживання у війні, спрямованій на повне підкорення народу, потрібно давати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати й діяти швидко. Потрібно допомагати", - зазначив Зеленський.
Він наголоси, що надати необхідну зброю Україні – означає не тільки врятувати життя людей, не тільки дати можливість деблокувати українські міста, зокрема багатостраждальний Маріуполь, а й врятувати інші держави, інші регіони від подальшого розгортання російської агресії.
"Кожна нація має право на самостійне життя. Кожне місто має право на повну безпеку. Кожна людина має право на свободу й на пошук власного щастя. Люди не повинні бути знаряддями якихось режимів, якихось диктаторів. Люди мають право просто жити. Ось за що ми боремось. Ось що ми просимо захищати разом із нами. І ось що ми будемо відновлювати – сподіваюся, разом із вами й з усім світом – після цієї війни", - сказав Зеленський.
Доповнення
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав країни-члени блоку ухвалити рішення про надання Україні зброї протягом кількох днів, а не тижнів.
Очікується, що у понеділок міністри закордонних справ ЄС також обговорять подальші санкції, зокрема щодо нафти, та притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини.