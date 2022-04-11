Стоїть питання про виживання: Зеленський закликав Південну Корею надати Україні зброю

Цитата

"47 днів ми захищаємося фактично від усієї російської армії – від найбільш боєздатних її частин. Наші Збройні Сили борються героїчно, дуже мудро, раціонально використовуючи наявні ресурси та озброєння. Ми отримуємо допомогу від різних країн світу. І я щиро вдячний і вашій державі, щиро вдячний вашому народу за надану підтримку", - сказав Зеленський.

Деталі

Президент зауважив, що Україна потребує значно більшого.

"Щоб вижити в цій війні проти настільки підготовленого супротивника, як російська федерація. Проти держави, яка не рахує вбитих і має незліченні запаси військової техніки ще з часів Радянського Союзу...Ми потребуємо систем протиповітряної оборони, літаків, танків та іншої бронетехніки, артилерійських систем і боєприпасів. І у вас є те, що може бути незамінним для нас. У вас це є. Броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя. Коли стоїть питання про виживання у війні, спрямованій на повне підкорення народу, потрібно давати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати й діяти швидко. Потрібно допомагати", - зазначив Зеленський.

Він наголоси, що надати необхідну зброю Україні – означає не тільки врятувати життя людей, не тільки дати можливість деблокувати українські міста, зокрема багатостраждальний Маріуполь, а й врятувати інші держави, інші регіони від подальшого розгортання російської агресії.

"Кожна нація має право на самостійне життя. Кожне місто має право на повну безпеку. Кожна людина має право на свободу й на пошук власного щастя. Люди не повинні бути знаряддями якихось режимів, якихось диктаторів. Люди мають право просто жити. Ось за що ми боремось. Ось що ми просимо захищати разом із нами. І ось що ми будемо відновлювати – сподіваюся, разом із вами й з усім світом – після цієї війни", - сказав Зеленський.

Доповнення

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав країни-члени блоку ухвалити рішення про надання Україні зброї протягом кількох днів, а не тижнів.

Очікується, що у понеділок міністри закордонних справ ЄС також обговорять подальші санкції, зокрема щодо нафти, та притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини.