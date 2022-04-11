Боррель закликає країни ЄС швидше надати Україні зброю, про яку вона просить - Bloomberg

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"Головний дипломат Європейського Союзу закликає країни-члени швидко надати Києву зброю, яку він просив, оскільки Україна готується до активізації росією своєї кампанії на сході країни, за словами людей, знайомих з дискусіями у вихідні дні. Жозеп Боррель сказав дипломатам ЄС, що рішення потрібне найближчими днями, а не тижнями, і блок має зробити все можливе, щоб допомогти Україні, кажуть люди", - пише агентство.

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За словами джерела, більшість урядів ЄС взяли на себе зобов'язання вивчити запити на озброєння, але ще не вказали точні терміни і яку саме зброю вони можуть надіслати. Ця тема обговорюватиметься на зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі пізніше у понеділок.

За словами людей, знайомих з обговореннями, членам ЄС було рекомендовано надавати обладнання зі своїх передових запасів, а не лише зі своїх запасів з огляду на терміновість ситуації. Росія, ймовірно, захоче оголосити про якесь досягнення до 9 травня, а це означає, що вона посилить свої атаки, заявили два джерела.

"У довгостроковій перспективі союзники НАТО також шукають способів допомогти і навчити Україну переходу на більш сучасну зброю. Країни придивляються до сучасної зброї для України, оскільки запаси радянських часів виснажуються", - пише видання.

"Зараз прийде інша битва, битва за Донбас. І, звичайно ж, ми готуємося до цього, працюючи з нашими партнерами, щоб отримати всю необхідну зброю та справді все, що потрібно для перемоги у битві", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю NBC Meet the Press у неділю.

Доповнення

Очікується, що у понеділок міністри закордонних справ ЄС також обговорять подальші санкції, зокрема щодо нафти, та притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини.