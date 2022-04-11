Боррель призывает страны ЕС быстрее предоставить Украине оружие, о котором она просит - Bloomberg

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"Главный дипломат Европейского Союза призывает страны-члены быстро предоставить Киеву оружие, которое он просил, поскольку Украина готовится к активизации россией своей кампании на востоке страны, по словам людей, знакомых с дискуссиями в выходные дни. Жозеп Боррель сказал дипломатам ЕС, что решение нужно в ближайшие дни, а не недели, и блок должен сделать все возможное, чтобы помочь Украине, говорят люди", - пишет агентство.

Детали

По словам источника, большинство правительств ЕС взяли на себя обязательство изучить запросы на вооружение, но еще не указали точные сроки и какое именно оружие они могут отправить. Эта тема будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел в Люксембурге позже в понедельник.

По словам людей, знакомых с обсуждениями, членам ЕС было рекомендовано предоставлять оборудование из своих передовых запасов, а не только из своих запасов ввиду срочности ситуации. Россия, вероятно, захочет объявить о каком-то достижении до 9 мая, а это значит, что она усилит свои атаки, заявили два источника.

"В долгосрочной перспективе союзники НАТО также ищут способы помочь и научить Украину переходу на более современное оружие. Страны присматриваются к современному оружию для Украины, поскольку запасы советских времен истощаются", - пишет издание.

"Сейчас придет другая битва, битва за Донбасс. И, конечно же, мы готовимся к этому, работая с нашими партнерами, чтобы получить все необходимое оружие и действительно все, что нужно для победы в битве", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью NBC Meet the Press в воскресенье.

Дополнение

Ожидается, что в понедельник министры иностранных дел ЕС также обсудят дальнейшие санкции, в частности в отношении нефти, и привлечение россии к ответственности за военные преступления.