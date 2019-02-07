Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении спикера Верховной Рады Андрея Парубия и некоторых сотрудников Аппарата ВР. Об этом УНН эксклюзивно сообщил источник в правоохранительных органах.
В действиях председателя парламента и работников аппарата видят признаки уголовного преступления предусмотренного ст. 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий. Уголовное производство было открыто 31 января.
Как уточнил собеседник, речь идет о нарушениях в организации работы ВР и выплату компенсаций за жилье народным депутатам, которые имеют надлежащие условия проживания.
Сейчас УНН пытается получить официальный комментарий относительно этой информации. На данный момент пресс-секретарь председателя ВР Андрей Ковалев сообщил, что проверит эту информацию и даст ответ позже. В пресс-службе Государственного бюро расследований также сообщили, что проверят данную информацию.
Как сообщал УНН, украинские правоохранители ведут дела в отношении 160 чиновников режима Януковича.