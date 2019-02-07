Стосовно спікера ВР Парубія розпочато кримінальне провадження

В діях голови парламенту та працівників апарату вбачають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 365 Кримінального кодексу України - перевищення влади або службових повноважень. Кримінальне провадження було відкрите 31 січня.

Як уточнив співрозмовник, мова йде про порушення в організації роботи ВР та виплату компенсацій за житло народним депутатам, які мають належні умови проживання.



Наразі УНН намагається отримати офіційний коментар щодо цієї інформації. На даний момент прес-секретар голови ВР Андрій Ковальов повідомив, що перевірить цю інформацію та надасть відповідь пізніше. У прес-службі Державного бюро розслідувань також повідомили, що перевірять дану інформацію.



Як повідомляв УНН, українські правоохоронці ведуть справи щодо 160 чиновників режиму Януковича.