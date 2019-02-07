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Стосовно спікера ВР Парубія розпочато кримінальне провадження

Стосовно спікера ВР Парубія розпочато кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо спікера Верховної Ради Андрія Парубія та деяких співробітників Апарату ВР. Про це УНН ексклюзивно повідомило джерело у правоохоронних органах.

В діях голови парламенту та працівників апарату вбачають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 365 Кримінального кодексу України - перевищення влади або службових повноважень. Кримінальне провадження було відкрите 31 січня.

Як уточнив співрозмовник, мова йде про порушення в організації роботи ВР та виплату компенсацій за житло народним депутатам, які мають належні умови проживання.

Наразі УНН намагається отримати офіційний коментар щодо цієї інформації. На даний момент прес-секретар голови ВР Андрій Ковальов повідомив, що перевірить цю інформацію та надасть відповідь пізніше. У прес-службі Державного бюро розслідувань також повідомили, що перевірять дану інформацію.

Як повідомляв УНН, українські правоохоронці ведуть справи щодо 160 чиновників режиму Януковича

Українські Національні Новини

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