Сторонам предстоит сделать еще некоторые шаги перед обменом - ОБСЕ в ТКГ

Спецпредставитель отметил, что на сегодняшних переговорах стороны приложили значительные усилия по обмену удерживаемыми лицами в связи с конфликтом.

“Им предстоит сделать некоторые шаги, чтобы реализовать это”, — сказал он.

Дипломат не исключил, что договоренность об обмене удерживаемыми может быть достигнута в режиме видеоконференции.

Кроме того, по словам Сайдика, рабочая группа по безопасности начала дискуссию про дополнительные участки разведения.

Следующее заседание ТКГ в Минске пройдет 16 января.

Как сообщал УНН, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на сегодняшнем заседании подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске не удалось достичь желаемого прогресса, в частности, обмена удерживаемых лиц.