Сторонам належить зробити ще деякі кроки перед обміном - ОБСЄ в ТКГ

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сторонам належить зробити ще деякі кроки перед обміном утримуваними особами. Про це сьогодні повідомив журналістам спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.