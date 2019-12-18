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Сторонам належить зробити ще деякі кроки перед обміном - ОБСЄ в ТКГ

Сторонам належить зробити ще деякі кроки перед обміном - ОБСЄ в ТКГ

Київ • УНН

 • 10588 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сторонам належить зробити ще деякі кроки перед обміном утримуваними особами. Про це сьогодні повідомив журналістам спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.

Спецпредставник зауважив, що на сьогоднішніх переговорах сторони доклали значних зусиль з обміну утримуваними особами у зв’язку з конфліктом.

“Їм належить зробити деякі кроки, щоб реалізувати це”, — сказав він.

Дипломат не виключив, що домовленість про обмін утримуваними може бути досягнута в режимі відеоконференції.

Крім того, за словами Сайдіка, робоча група з безпеки розпочала дискусію про додаткові дільниці розведення.

Наступне засідання ТКГ в Мінську пройде 16 січня.

Як повідомляв УНН, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що на сьогоднішньому засіданні підгруп тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі в Мінську не вдалося досягти бажаного прогресу, зокрема, обміну утримуваних осіб.

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