Столтенберг, вероятно, останется на посту генсека НАТО - СМИ

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"Президент считает, что за последние полтора года Столтенберг проделал замечательную работу, возглавляя альянс во время российского вторжения", – сказал чиновник администрации. "Его также вполне устроило бы, если бы Столтенберг остался на своей должности. Он считает его очень эффективным лидером".

Детали

Вероятно, полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга будут вновь продлены, поскольку члены организации не могут договориться о кандидате, который пришел бы ему на смену.

Президент США Джо Байден и его коллеги по НАТО должны выбрать преемника на саммите в Вильнюсе в июле. Никаких кандидатур не было обнародовано, и лидеры обычно принимают решение о назначении на основе консенсуса.

Во вторник Столтенберг встретился с Байденом в Вашингтоне. По словам представителя американской администрации, знакомого с содержанием их разговора, Байден высказал высокое мнение о некоторых из возможных кандидатов, имена которых назывались частным образом.

Чиновник, выступавший на условиях анонимности, сообщил, однако, что президент Байден передал генеральному секретарю НАТО, что, по его мнению, становится все более очевидным, что среди союзников "не будет консенсуса" по вопросу о новом лидере.

Глава Белого дома дал понять Столтенбергу, что будет рад, если тот останется на посту шефа НАТО подольше ввиду незавершенной войны в Украине и трудностей с одобрением принятия Швеции в альянс.

На неоднократные вопросы о будущем на посту главы НАТО Столтенберг ответил, что не планирует продолжать работу.

Дополнение

Представитель Белого дома также заявил, что Байден высоко оценивает премьер-министра Дании Метту Фредериксен. НАТО стремилось назначить женщину на пост руководителя альянса, и датский премьер считалась одним из фаворитов после встречи с Байденом ранее в этом месяце.

Однако в телевизионном интервью в четверг Фредериксен сказала, что она "не на пути в НАТО" и сообщила, что поддержит Столтенберга, если он согласится продлить свои полномочия.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также исключила свою кандидатуру. Среди других возможных кандидатов назывались премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.