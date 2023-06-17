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Столтенберг, ймовірно, залишиться на посаді генсека НАТО - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2011402 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Джерело в уряді США заявило, що, на думку президента Байдена, союзники, ймовірно, не зможуть прийти до консенсусу щодо нового лідера Північноатлантичного альянсу, пише Голос Америки, передає УНН.

Столтенберг, ймовірно, залишиться на посаді генсека НАТО - ЗМІ

Цитата 

"Президент вважає, що за останні півтора року Столтенберг зробив чудову роботу, очолюючи альянс під час російського вторгнення", – сказав чиновник адміністрації. "Його також цілком влаштувало б, якби Столтенберг залишився на своїй посаді. Він вважає його дуже ефективним лідером".

Деталі 

Ймовірно, повноваження генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга будуть знову продовжені, оскільки члени організації не можуть домовитися про кандидата, який прийшов би йому на зміну.

Президент США Джо Байден та його колеги з НАТО мають обрати наступника на саміті у Вільнюсі у липні. Жодних кандидатур не було оприлюднено, і лідери зазвичай приймають рішення про призначення на основі консенсусу.

У вівторок Столтенберг зустрівся із Байденом у Вашингтоні. За словами представника американської адміністрації, знайомого зі змістом їхньої розмови, Байден висловив високу думку про деяких із можливих кандидатів, імена яких називалися приватно.

Чиновник, який виступав на умовах анонімності, повідомив, однак, що президент Байден передав генеральному секретарю НАТО, що, на його думку, стає все більш очевидним, що серед союзників "не буде консенсусу" з питання про нового лідера.

Глава Білого дому дав зрозуміти Столтенбергу, що буде радий, якщо той залишиться на посаді шефа НАТО довше з огляду на незавершену війну в Україні та труднощі зі схваленням прийняття Швеції до альянсу.

На неодноразові питання щодо майбутнього на посаді глави НАТО Столтенберг відповів, що не планує продовжувати роботу. 

Доповнення 

Представник Білого дому також заявив, що Байден високо оцінює прем'єр-міністра Данії Метту Фредеріксен. НАТО прагло призначити жінку на посаду керівника альянсу, і данська прем'єрка вважалася одним із фаворитів після зустрічі з Байденом раніше цього місяця.

Однак у телевізійному інтерв'ю у четвер Фредеріксен сказала, що вона "не на шляху до НАТО" і повідомила, що підтримає Столтенберга, якщо він погодиться продовжити свої повноваження.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн також виключила свою кандидатуру. Серед інших можливих кандидатів називалися прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

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