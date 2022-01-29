Столтенберг: у союзников по НАТО разные взгляды на поставки вооружения Украине

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"Я думаю, что союзники по НАТО обязаны оказывать поддержку Украине. Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать свои оборонные ведомства, мы помогаем им бороться с коррупцией, мы помогаем создавать механизмы киберзащиты. Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды. Некоторые союзники, такие как Великобритания, США или страны Балтии, предоставляют этот тип вооружения. Это право Украины на самооборону. Украина имеет право на самооборону, это принцип, закрепленный в Уставе ООН", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о вооружении.

Дополнение

Из США в Украину прибыли уже четыре самолета с оборонной помощью, в том числе сотни Javelin.

Страны Балтии также решили передать Украине Javelin и Stinger.

Великобритания передала Украине ПТРК NLAW.

Это происходит на фоне опасений относительно угрозы возможного российского вторжения.

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.