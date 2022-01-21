Країни Балтії поставлять Україні ракети Javelin та Stinger
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Країни Балтії поставлять Україні зенітні та протитанкові ракети американського виробництва. Про це повідомляє з посиланням на Міністерство національної оборони Литовської Республіки, передає УНН.
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«У світлі посилення військового тиску Росії на Україну та навколо неї країни Балтії вирішили задовольнити потреби України та надати додаткову допомогу, пов'язану з обороною», - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що ця допомога ще більше підвищить здатність України захищати свою територію та населення у разі можливої російської агресії.
«Естонія надасть протитанкові ракети Javelin, а Латвія та Литва нададуть зенітні ракети Stinger та супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України. Ця допомога, пов'язана з обороною, послідувала за схваленням урядом Сполучених Штатів передачі третім сторонам обладнання американського виробництва в Україну», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Держдепартамент Сполучених Штатів дозволив Литві, Латвії та Естонії постачати в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва.
Президент США Джо Байден пообіцяв надати "швидку і жорстку" відповідь Росії, якщо її військові перетнуть кордон України.
Додамо
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.