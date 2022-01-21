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Країни Балтії поставлять Україні ракети Javelin та Stinger

Країни Балтії поставлять Україні ракети Javelin та Stinger

Київ • УНН

 • 19230 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Країни Балтії поставлять Україні зенітні та протитанкові ракети американського виробництва. Про це повідомляє з посиланням на Міністерство національної оборони Литовської Республіки, передає УНН.

Цитата

«У світлі посилення військового тиску Росії на Україну та навколо неї країни Балтії вирішили задовольнити потреби України та надати додаткову допомогу, пов'язану з обороною», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що ця допомога ще більше підвищить здатність України захищати свою територію та населення у разі можливої ​​російської агресії.

«Естонія надасть протитанкові ракети Javelin, а Латвія та Литва нададуть зенітні ракети Stinger та супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України. Ця допомога, пов'язана з обороною, послідувала за схваленням урядом Сполучених Штатів передачі третім сторонам обладнання американського виробництва в Україну», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Держдепартамент Сполучених Штатів дозволив Литві, Латвії та Естонії постачати в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва.

Президент США Джо Байден пообіцяв надати "швидку і жорстку" відповідь Росії, якщо її військові перетнуть кордон України.

Додамо

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

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