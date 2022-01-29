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Столтенберг: у союзників по НАТО різні погляди на постачання озброєння Україні

Столтенберг: у союзників по НАТО різні погляди на постачання озброєння Україні

Київ • УНН

 • 23358 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Серед країн НАТО існують різні погляди щодо постачання оборонного озброєння Україні. Про це повідомив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю El Pais, пише УНН.

Цитата:

"Я думаю, що союзники по НАТО зобов'язані надавати підтримку Україні. Ми надаємо політичну підтримку, практичну підтримку, ми допомагаємо їм модернізувати свої оборонні відомства, ми допомагаємо їм боротися з корупцією, ми допомагаємо створювати механізми кіберзахисту. Що стосується оборонного озброєння, то в союзників різні погляди. Деякі союзники, такі як Велика Британія, США чи країни Балтії, надають цей тип озброєння. Це право України на самооборону. Україна має право на самооборону, це принцип, закріплений у Статуті ООН", - сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання про озброєння.

Доповнення

Зі США в Україну прибули вже чотири літаки з оборонною допомогою, у тому числі сотні Javelin.

Країни Балтії також вирішили передати України Javelin та Stinger.

Велика Британія передала Україні ПТРК NLAW.

Це відбувається на тлі побоювань щодо загрози можливого російського вторгення.

Українська влада і західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеки нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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