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Столтенберг: в НАТО готовы продолжить предоставлять Украине вооружение

Киев • УНН

 • 98105 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Союзники НАТО полны решимости продолжать поставки вооружения в Украину. Об этом заявил на брифинге во вторник Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

Столтенберг: в НАТО готовы продолжить предоставлять Украине вооружение

Цитата

«Союзники полны решимости оказывать дальнейшую поддержку Украине. В том числе противотанковое вооружение, системы ПВО и другое оборудование. Союзники также увеличили гуманитарную помощь и финансовую помощь. НАТО также будет стремиться предоставить помощь в области кибербезопасности и оборудование, чтобы помочь Украине защититься от химических и биологических угроз», - сказал Генсек.

Детали

Столтенберг заявил также, что ожидает, что Альянс также решит сделать больше для других партнеров НАТО, уязвимых перед лицом российских угроз, включая Грузию и Боснию и Герцеговину.

Он также анонсировал, что в четверг к министрам стран НАТО присоединится министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Он проинформирует нас о последних событиях, в том числе о переговорах Киева с москвой», - рассказал Генсек.

Кроме того, по его словам, за столом переговоров будут Финляндия, Швеция, Грузия и Европейский Союз, также присоединятся партнеры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Австралия, Япония, Новая Зеландия и Республика Корея, так как «этот кризис имеет глобальные последствия, которые касаются всех нас».

Ранее

Как писал УНН, в Офисе Президента ранее заявили, что чтобы не допустить повторения ужасной картины, открывшейся на днях в Буче, Европа должна предоставить Украине тяжелое вооружение.

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