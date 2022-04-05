Столтенберг: у НАТО готові продовжити надавати Україні озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Союзники по НАТО сповнені рішучості продовжувати постачання озброєння в Україну. Про це заявив на брифінгу у вівторок Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Союзники сповнені рішучості надавати подальшу підтримку Україні. У тому числі протитанкове озброєння, системи ППО та інше обладнання. Союзники також збільшили гуманітарну допомогу та фінансову допомогу. НАТО також прагнутиме надати допомогу в галузі кібербезпеки та обладнання, щоб допомогти Україні захиститися від хімічних та біологічних загроз», - сказав Генсек.
Деталі
Столтенберг заявив також, що очікує, що Альянс також вирішить зробити більше для інших партнерів НАТО, вразливих перед російськими загрозами, включаючи Грузію та Боснію та Герцеговину.
Він також анонсував, що у четвер до міністрів країн НАТО приєднається міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Він проінформує нас про останні події, зокрема про переговори Києва з москвою”, - розповів Генсек.
Окрім того, за його словами, за столом переговорів будуть Фінляндія, Швеція, Грузія та Європейський Союз, також приєднаються партнери НАТО в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – Австралія, Японія, Нова Зеландія та Республіка Корея, оскільки «ця криза має глобальні наслідки, які стосуються всіх нас».
Раніше
Як писав УНН, в Офісі Президента раніше заявили, що щоб не допустити повторення жахливої картини, що відкрилася днями в Бучі, Європа має надати Україні важке озброєння.