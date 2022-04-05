Подоляк к Европе: не хотите страдать от "бучанского синдрома" завтра – дайте тяжелое оружие сегодня

Цитата

“Европе, которая все еще боится остаться без газа/нефти, пора понять: Буча - лишь начало правды о современной рф. Далее будут сотни других украинских городов, где побывал людоедский "русский мир". Не хотите страдать от "бучанского синдрома" завтра - дайте тяжелое оружие сегодня”, - написал Подоляк.

Європі, яка все ще боїться залишитися без газу/нафти, час зрозуміти: Буча – лише початок правди про сучасну РФ. Далі будуть сотні інших українських міст, де побував людожерський «русский мир». Не хочете страждати від «бучанського синдрому» завтра – дайте важку зброю сьогодні.

Дополнение

2 апреля советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили тела погибших мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых русские варвары пытались сжечь на обочине.

На спутниковых снимках видно тела, которые лежали на улице, когда Буча была под контролем россии.

Россия отвергает любые обвинения в убийствах мирных жителей, в том числе в Буче. Ее представитель при ООН Василий Небензя заявил, что россия во вторник предоставит Совету Безопасности ООН "эмпирические доказательства", которые свидетельствуют о том, что ее силы не причастны к зверствам, пишет Reuters.