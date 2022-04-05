Подоляк до Європи: не хочете страждати від "бучанського синдрому" завтра – дайте важку зброю сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Щоб не допустити повторення жахливої картини, яка відкрилася днями у Бучі, Європа має надати Україні важку зброю. Про це написав в своєму Twitter радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк, пише УНН.
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“Європі, яка все ще боїться залишитися без газу/нафти, час зрозуміти: Буча – лише початок правди про сучасну РФ. Далі будуть сотні інших українських міст, де побував людожерський "русский мир". Не хочете страждати від "бучанського синдрому" завтра – дайте важку зброю сьогодні”, - написав Подоляк.
Європі, яка все ще боїться залишитися без газу/нафти, час зрозуміти: Буча – лише початок правди про сучасну РФ. Далі будуть сотні інших українських міст, де побував людожерський «русский мир». Не хочете страждати від «бучанського синдрому» завтра – дайте важку зброю сьогодні.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 5, 2022
Доповнення
2 квітня радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.
Також біля траси за 20 км від Києва виявили тіла загиблих мирних жителів. Під ковдрою лежало до п'яти мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.
На супутникових знімках видно тіла, які лежали на вулиці, коли Буча була під контролем росії.
росія відкидає будь-які звинувачення у вбивствах мирних жителів, зокрема в Бучі. Її представник при ООН Василь Небензя заявив, що росія у вівторок надасть Раді Безпеки ООН "емпіричні докази", які свідчать про те, що її сили не причетні до звірств, пише Reuters.