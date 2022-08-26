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Столтенберг: россия – стратегический вызов для НАТО в Арктике

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Потенциал россии на севере является стратегическим вызовом для НАТО, заявил в пятницу генеральный секретарь Йенс Столтенберг, приветствуя недавно объявленные Канадой инвестиции в системы обороны Северной Америки после первого визита в канадскую Арктику. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Столтенберг: россия – стратегический вызов для НАТО в Арктике

Цитата

"Значение крайнего Севера растет для НАТО и Канады, потому что мы наблюдаем значительное наращивание российского военного могущества", - сказал Столтенберг, стоя рядом с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Детали

По словам Столтенберга, россия вновь открыла сотни военных объектов советских времен в Арктике, используя этот регион для испытания новых систем вооружений. Он также предупредил, что россия и Китай формируют стратегическое арктическое партнерство, бросающее вызов ценностям и интересам НАТО.

Канаду критиковали за то, что она слишком мало тратит на свой военный потенциал как член НАТО. Но после вторжения россии в Украину в феврале Канада заявила в июне, что инвестирует 4,9 миллиарда канадских долларов (3,8 миллиарда долларов) в течение следующих шести лет в модернизацию NORAD, совместной американско-канадской оборонной организации.

В четверг Трюдо и Столтенберг посетили Кембридж-Бэй, деревню за Полярным кругом, где находится радиолокационный пост противовоздушной обороны. Он является частью системы оповещения NORAD, которая, по словам экспертов, остро нуждается в модернизации.

Система, которой более шестидесяти лет, обнаруживает угрозы безопасности в Северной Америке, а ее радар раннего предупреждения для полярного региона достигает конца 1980-х годов.

И Трюдо, и Столтенберг согласились с тем, что изменение климата делает Арктику более доступной для экономической и военной деятельности, что усиливает беспокойство о безопасности.

Кембридж-Бей является одной из основных остановок судов, пересекающих Северо-Западный проход Северного Ледовитого океана между Атлантическим и Тихим океанами. Соединенные Штаты десятилетиями отрицали суверенитет Канады над проходом, заявляя, что это международный водный путь.

Отвечая на вопрос о суверенитете в пятницу, Трюдо сказал: "Северо-Западный проход — канадские воды. Точка".

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