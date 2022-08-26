Столтенберг: росія – стратегічний виклик для НАТО в Арктиці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Потенціал росії на півночі є стратегічним викликом для НАТО, заявив у п'ятницю генеральний секретар Єнс Столтенберг, вітаючи нещодавно оголошені Канадою інвестиції в системи оборони Північної Америки після першого візиту до канадської Арктики. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"Значення крайньої Півночі зростає для НАТО і Канади, тому що ми спостерігаємо значне нарощування російської військової могутності", - сказав Столтенберг, стоячи поруч із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
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За словами Столтенберга, росія знову відкрила сотні військових об'єктів радянської доби в Арктиці, використовуючи цей регіон для випробування нових систем озброєнь. Він також попередив, що росія та Китай формують стратегічне арктичне партнерство, яке кидає виклик цінностям та інтересам НАТО.
Канаду критикували за те, що вона надто мало витрачає на свій військовий потенціал як член НАТО. Але після вторгнення росії в Україну в лютому Канада заявила в червні, що інвестує 4,9 мільярда канадських доларів (3,8 мільярда доларів) протягом наступних шести років у модернізацію NORAD, спільної американсько-канадської оборонної організації.
У четвер Трюдо і Столтенберг відвідали Кембрідж-Бей, село за Полярним колом, де перебуває радіолокаційний пост протиповітряної оборони. Він є частиною системи оповіщення NORAD, яка, за словами експертів, гостро потребує модернізації.
Система, якій понад шістдесят років, виявляє загрози безпеці в Північній Америці, а її радар раннього попередження для полярного регіону сягає кінця 1980-х років.
І Трюдо, і Столтенберг погодилися з тим, що зміна клімату робить Арктику більш доступною для економічної та військової діяльності, що посилює занепокоєння щодо безпеки.
Кембридж-Бей є однією з основних зупинок суден, що перетинають Північно-Західний прохід Північного Льодовитого океану між Атлантичним та Тихим океанами. Сполучені Штати десятиліттями заперечували суверенітет Канади над проходом, заявляючи, що це є міжнародний водний шлях.
Відповідаючи на питання про суверенітет у п'ятницю, Трюдо сказав: "Північно-Західний прохід — канадські води. Крапка".