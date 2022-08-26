Столтенберг: росія – стратегічний виклик для НАТО в Арктиці

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Потенціал росії на півночі є стратегічним викликом для НАТО, заявив у п'ятницю генеральний секретар Єнс Столтенберг, вітаючи нещодавно оголошені Канадою інвестиції в системи оборони Північної Америки після першого візиту до канадської Арктики. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.