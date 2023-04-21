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Столтенберг о военной помощи Украине: новые платформы важны, как и обеспечение работы уже предоставленных

Киев • УНН

 • 492213 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Обсуждение новых конкретных платформ в рамках военной помощи Украине важны, в то же время важно обеспечить функционирование тех видов вооружения, которые союзники уже предоставили стране. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед съездом "Рамштайн", передает корреспондент УНН.

Цитата

"Я осознаю важность обсуждения новых возможностей. Поддержка Украины развивалась так, как развивалась война. Сначала фокус был на легком противотанковом оружии, таком как Javelin и NLAW, затем на артиллерии, затем долгое время сосредотачивался на современных системах ПВО, таких как Nasams и Patriot... В течение последних недель мы уделяли большое внимание бронетехнике, боевым танкам, и боевые танки сейчас поступают в Украину. А также союзниками были доставлены истребители в Украину", - рассказал Генсек.

Детали

Он подчеркнул, что необходимо продолжать обсуждать конкретные платформы, но "так же важно" обеспечить функционирование тех, что уже в Украине.

"Так же как обсуждать новые платформы, чрезвычайно важно обеспечить, чтобы все платформы, которые уже есть в Украине, работали и функционировали так, как они должны. Это означает, что нам нужны боеприпасы, запасные части, топливо, техническое обслуживание, ремонт - нам нужны все средства поддержки, чтобы гарантировать, что все системы, которые уже есть, выполняют то, что они должны", - резюмировал Столтенберг.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что во время сегодняшней встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, называемой "Рамштайн", министры обороны НАТО и союзники обсудят, как сохранить и усилить поддержку Украины.

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