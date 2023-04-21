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Столтенберг перед "Рамштайном": обговоримо, як зберегти та посилити підтримку України

Столтенберг перед "Рамштайном": обговоримо, як зберегти та посилити підтримку України

Київ • УНН

 • 726606 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, що називають "Рамштайн", міністри оборони НАТО та союзники обговорять, як зберегти та посилити підтримку України. Про це повідомив на брифінгу Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні засідання, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з міністрами оборони НАТО та міністрами країн-партнерів у контактній групі по Україні під керівництвом США. Ми обговоримо, як зберегти та посилити нашу підтримку Україні", - сказав Генсек.

Деталі

Він зазначив, що лише вчора ввечері повернувся з Києва, де зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Його повідомлення полягало в тому, що він дійсно цінує і вітає потужну підтримку з боку союзників і партнерів по НАТО, надану Україні, але він також розраховує на те, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну в майбутньому",- розповів Столтенберг.

Генсек додав, що звернувся до Зеленського з повідомленням, що НАТО підтримувало і продовжить підтримувати Україну, допоможе "відбити російську агресію проти їхньої країни".

"Ми залишатимемося з Україною в майбутньому, щоб допомагати будувати краще та світліше майбутнє для українського народу", - наголосив Генсек.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Міжнародному саміті міст та регіонів у Києві заявив, що Україна переможе у війні проти росії й зазначив, що країна на цьому шляху "не сама", її підтримують Альянс та західні союзники.

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