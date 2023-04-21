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Столтенберг перед "Рамштайн": обсудим, как сохранить и усилить поддержку Украины

Столтенберг перед "Рамштайн": обсудим, как сохранить и усилить поддержку Украины

Киев • УНН

 • 726601 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, что называют "Рамштайн", министры обороны НАТО и союзники обсудят, как сохранить и усилить поддержку Украины. Об этом сообщил на брифинге Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне заседания, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Я с нетерпением жду встречи с министрами обороны НАТО и министрами стран-партнеров в контактной группе по Украине под руководством США. Мы обсудим, как сохранить и усилить нашу поддержку Украине", - сказал Генсек.

Детали

Он отметил, что только вчера вечером вернулся из Киева, где встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Его сообщение заключалось в том, что он действительно ценит и приветствует мощную поддержку со стороны союзников и партнеров по НАТО, оказанную Украине, но он также рассчитывает на то, что мы будем продолжать поддерживать Украину в будущем", - рассказал Столтенберг.

Генсек добавил, что обратился к Зеленскому с сообщением, что НАТО поддерживало и продолжит поддерживать Украину, поможет "отразить российскую агрессию против их страны".

"Мы будем оставаться с Украиной в будущем, чтобы помогать строить лучшее и светлое будущее для украинского народа", - подчеркнул Генсек.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Международном саммите городов и регионов в Киеве заявил, что Украина победит в войне против России и отметил, что страна на этом пути "не сама", ее поддерживают Альянс и западные союзники.

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