НАТО з вами, Україна переможе: Столтенберг на Міжнародному саміті міст та регіонів

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"Україна продовжує проходити важкий тест жахливою неспровокованою війною з боку ревізіоністів. Жодне місто не залишилося осторонь, і ця війна продовжує впливати на весь світ. Але Україна не сама, НАТО з вами, наші партнери і союзники з вами. Ми будемо допомагати вам боротися проти агресії. Україна переможе", - наголосив генсек.

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Столтенберг сказав, що хоче "віддати належне" лідерству президента України Володимира Зеленського та стійкості українців, а також висловив співчуття за українців, які загинули під час російської війни. Генсек повідомив, що сьогодні під час візиту до Києва мав "інтенсивний порядок дня", який був сфокусований на реконструкції та "покращенні якості життя для українців".

"Це демонстрація надзвичайної єдності з вашою країною перед лицем загрози.. Україна має сильних друзів, і НАТО теж є другом України. Коли вам буде потрібна допомога, ми будемо поруч", - зауважив Столтенберг.

Він нагадав, що з лютого 2022 року НАТО надав Україні "безпрецедентну" військову і гуманітарну підтримку на "багато мільярдів євро", включно з 65 мільярдами євро військової допомоги, необхідної "для того, щоб вигнати росіян з українських міст". Генсек зазначив, що Альянс також підтримує Київ десятками мільярдів євро урядових грантів на харчові продукти, медицину і обладнання для розмінування.

Крім цього, Столтенберг розповів, що відвідав Бучу.

"Я був розчулений тим, що побачив - докази жахливих злочинів, вчинених проти українців. Коли ми поверталися до Києва, моє авто проїхало неподалік мінних полів. Це нагадало мені про ті проблеми, які нас очікують, і про довгий шлях, який нам потрібно пройти, розміновуючи ці території. Але Україна буде не сама на цьому шляху, і саме тому ми зібралися сьогодні тут", - резюмував він.

Підсумовуючи, генсек подякував за зустріч і додав, що "з нетерпінням чекає", коли зможе привітати президента Володимира Зеленського на саміті у Вільнюсі в липні 2023 року.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що місце України по праву – в НАТО і що під час сьогоднішньої зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки України.