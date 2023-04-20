НАТО с вами, Украина победит: Столтенберг на Международном саммите городов и регионов

Цитата

"Украина продолжает проходить тяжелый тест ужасной неспровоцированной войной со стороны ревизионистов. Ни один город не остался в стороне, и эта война продолжает влиять на весь мир. Но Украина не одна, НАТО с вами, наши партнеры и союзники с вами. Мы будем помогать вам бороться против агрессии. Украина победит", - подчеркнул генсек.

Детали

Столтенберг сказал, что хочет "отдать должное" лидерству президента Украины Владимира Зеленского и стойкости украинцев, а также выразил соболезнования за украинцев, которые погибли во время российской войны. Генсек сообщил, что сегодня во время визита в Киев у него была "интенсивная повестка дня", которая была сфокусирована на реконструкции и "улучшении качества жизни для украинцев".

"Это демонстрация чрезвычайного единства с вашей страной перед лицом угрозы. У Украины есть сильные друзья, и НАТО тоже является другом Украины. Когда вам будет нужна помощь, мы будем рядом", - отметил Столтенберг.

Он напомнил, что с февраля 2022 года НАТО предоставил Украине "беспрецедентную" военную и гуманитарную поддержку на "много миллиардов евро", включая 65 миллиардов евро военной помощи, необходимой "для того, чтобы выгнать русских из украинских городов". Генсек отметил, что Альянс также поддерживает Киев десятками миллиардов евро правительственных грантов на продукты питания, медицину и оборудование для разминирования.

Кроме этого, Столтенберг рассказал, что посетил Бучу.

"Я был растроган тем, что увидел - доказательства ужасных преступлений, совершенных против украинцев. Когда мы возвращались в Киев, мое авто проехало неподалеку от минных полей. Это напомнило мне о тех проблемах, которые нас ожидают, и о долгом пути, который нам нужно пройти, разминируя эти территории. Но Украина будет не одна на этом пути, и именно поэтому мы собрались сегодня здесь", - резюмировал он.

Подытоживая, генсек поблагодарил за встречу и добавил, что "с нетерпением ждет", когда сможет поприветствовать президента Владимира Зеленского на саммите в Вильнюсе в июле 2023 года.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву – в НАТО и что во время сегодняшней встречи с Президентом Владимиром Зеленским стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки Украины.