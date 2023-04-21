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Столтенберг про військову допомогу Україні: нові платформи важливі, як і забезпечення роботи вже наданих

Київ • УНН

 • 492220 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Обговорення нових конкретних платформ у межах військової допомоги Україні є важливими, водночас важливо забезпечити функціонування тих видів озброєння, які союзники вже надали країні. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу перед засіданням "Рамштайн", передає кореспондент УНН.

Цитата

"Я усвідомлюю важливість обговорення нових можливостей. Підтримка України розвивалася так, як розвивалася війна. Спочатку фокус був на легкій протитанковій зброї, як-от Javelin і NLAW, потім на артилерії, потім тривалий час зосереджувався на сучасних системах ППО, таких як Nasams і Patriot... Протягом останніх тижнів ми приділяли велику увагу бронетехніці, бойовим танкам, і бойові танки зараз надходять в Україну. А також союзниками були доставлені винищувачі в Україну", - розповів Генсек.

Деталі

Він наголосив, що необхідно продовжувати обговорювати конкретні платформи, але "так само важливо" забезпечити функціонування тих, що вже в Україні.

"Так само як обговорювати нові платформи, надзвичайно важливо забезпечити, щоб усі платформи, які вже є в Україні, працювали та функціонували так, як вони повинні. Це означає, що нам потрібні боєприпаси, запасні частини, пальне, технічне обслуговування, ремонт - нам потрібні всі засоби підтримки, щоб гарантувати, що всі системи, які вже є, виконують те, що вони повинні", - резюмував Столтенберг.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що під час сьогоднішньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України, що називають "Рамштайн", міністри оборони НАТО та союзники обговорять, як зберегти та посилити підтримку України.

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