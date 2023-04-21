Столтенберг про військову допомогу Україні: нові платформи важливі, як і забезпечення роботи вже наданих
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Обговорення нових конкретних платформ у межах військової допомоги Україні є важливими, водночас важливо забезпечити функціонування тих видів озброєння, які союзники вже надали країні. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу перед засіданням "Рамштайн", передає кореспондент УНН.
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"Я усвідомлюю важливість обговорення нових можливостей. Підтримка України розвивалася так, як розвивалася війна. Спочатку фокус був на легкій протитанковій зброї, як-от Javelin і NLAW, потім на артилерії, потім тривалий час зосереджувався на сучасних системах ППО, таких як Nasams і Patriot... Протягом останніх тижнів ми приділяли велику увагу бронетехніці, бойовим танкам, і бойові танки зараз надходять в Україну. А також союзниками були доставлені винищувачі в Україну", - розповів Генсек.
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Він наголосив, що необхідно продовжувати обговорювати конкретні платформи, але "так само важливо" забезпечити функціонування тих, що вже в Україні.
"Так само як обговорювати нові платформи, надзвичайно важливо забезпечити, щоб усі платформи, які вже є в Україні, працювали та функціонували так, як вони повинні. Це означає, що нам потрібні боєприпаси, запасні частини, пальне, технічне обслуговування, ремонт - нам потрібні всі засоби підтримки, щоб гарантувати, що всі системи, які вже є, виконують те, що вони повинні", - резюмував Столтенберг.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що під час сьогоднішньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України, що називають "Рамштайн", міністри оборони НАТО та союзники обговорять, як зберегти та посилити підтримку України.