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Столкновение поездов в Индонезии: число жертв возросло до 4, по меньшей мере 22 ранены

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 08:57  •  12878 просмотра

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В результате столкновения двух поездов в Индонезии погибли четыре члена экипажа, от 22 до 37 человек получили ранения, все пассажиры были эвакуированы. Причина столкновения неизвестна.

Столкновение двух поездов с сотнями пассажиров в пятницу в Индонезии забрало жизни четырех человек, по меньшей мере 22 получили ранения, сообщили официальные лица, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Передние вагоны обоих поездов были изувечены, а остальные, расположенные дальше, сошли с рельсов и перевернулись на участке путей, пересекающих рисовые поля в провинции Западная Ява.

Среди почти 500 пассажиров не было погибших, все четыре летальных случая, как сообщается, зарегистрированы среди членов экипажа поезда.

Сообщается о разном количестве раненых. Полиция назвала цифру 37, а железнодорожный оператор сообщил, что ранения получили 22 человека.

Представитель полиции Ибрагим Томпо сообщил, что все пассажиры были эвакуированы, а раненые доставлены в местные больницы.

Но он сказал, что объединенная спасательная группа все еще работает над поиском тела одного члена бригады поезда, погибшего в результате крушения.

"Одну жертву, которая, как полагают, умерла, до сих пор не могут эвакуировать, поскольку жертва была похоронена под вагоном", - сказал Томпо.

Крушение между внутригородским поездом, перевозившим 287 пассажиров, и поездом местного сообщения, на борту которого находился 191 человек, произошло в 6:03 утра по местному времени недалеко от Чикаленгки, сообщил железнодорожный оператор PT KAI.

Причина аварии пока не известна.

Дополнение

Транспортные происшествия не являются редкостью в Индонезии, обширном архипелаге, где автобусы, поезда и даже самолеты зачастую старые и в плохом состоянии.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Зіткнення поїздів в Індонезії: кількість жертв зросла до 4, щонайменше 22 поранених
Train collision in Indonesia: death toll rises to 4, at least 22 injured
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