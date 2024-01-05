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Зіткнення поїздів в Індонезії: кількість жертв зросла до 4, щонайменше 22 поранених

Зіткнення поїздів в Індонезії: кількість жертв зросла до 4, щонайменше 22 поранених

Київ • УНН

 • 21194 перегляди

Унаслідок зіткнення двох поїздів в Індонезії загинули четверо членів екіпажу, від 22 до 37 осіб дістали поранення, усіх пасажирів було евакуйовано. Причина зіткнення невідома.

Зіткнення двох поїздів із сотнями пасажирів у п'ятницю в Індонезії забрало життя чотирьох людей, щонайменше 22 дістали поранення, повідомили офіційні особи, пише УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Передні вагони обох поїздів були понівечені, а решта, розташовані далі, зійшли з рейок і перекинулися на ділянці дороги, що перетинає рисові поля в провінції Західна Ява.

Серед майже 500 пасажирів не було загиблих, усі чотири летальні випадки, як повідомляється, зареєстровано серед членів екіпажу поїзда.

Повідомляють про різну кількість поранених. Поліція назвала цифру 37, а залізничний оператор повідомив, що поранення отримали 22 людини.

Представник поліції Ібрагім Томпо повідомив, що всіх пасажирів евакуювали, а поранених доправили до місцевих лікарень.

Але він сказав, що об'єднана рятувальна група все ще працює над пошуком тіла одного члена бригади поїзда, який загинув унаслідок аварії.

"Одну жертву, яка, як вважають, померла, досі не можуть евакуювати, оскільки жертва була похована під вагоном", - сказав Томпо.

Аварія між внутрішньоміським поїздом, що перевозив 287 пасажирів, і поїздом місцевого сполучення, на борту якого перебувала 191 особа, сталася о 6:03 ранку за місцевим часом недалеко від Чикаленгкі, повідомив залізничний оператор PT KAI.

Причина аварії поки що не відома.

Доповнення

Транспортні пригоди не є рідкістю в Індонезії, великому архіпелазі, де автобуси, поїзди і навіть літаки часто старі і в поганому стані.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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