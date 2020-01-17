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Столичному бизнесмену объявили подозрение из-за неуплаты налогов за аренду земли

Киев • УНН

 • 13835 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Руководитель частного общества возместил государственному бюджету 30,5 млн гривен за аренду земли - после вмешательства правоохранителей, на данный момент ему сообщено подозрение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева в Facebook.

Столичному бизнесмену объявили подозрение из-за неуплаты налогов за аренду земли

"Прокуратурой Киева совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах руководителем частного общества и обеспечено возмещение в Государственный бюджет причиненного ущерба в размере 30,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что предприятие в течение 2015-2018 годов умышленно не платило арендную плату за земельный участок, которым пользовалось, задолжав государству 30,5 млн грн.

Также по данному факту руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, то есть в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"Сейчас нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме материалы уголовного производства готовятся для направления в суд", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Черкасской области пытаются вернуть государству земли стоимостью 14 млн грн.

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