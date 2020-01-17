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Столичному бізнесмену оголосили підозру через несплату податків за оренду землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Керівник приватного товариства відшкодував державному бюджету 30,5 мільйона гривень за оренду землі - після втручання правоохоронців, наразі йому повідомлено підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва у Facebook.

Столичному бізнесмену оголосили підозру через несплату податків за оренду землі

"Прокуратурою Києва спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Києві завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах керівником приватного товариства та забезпечено відшкодування до Державного бюджету завданих збитків у розмірі 30,5 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Так, встановлено, що підприємство упродовж 2015-2018 років умисно не сплачувало орендну плату за земельну ділянку, якою користувалося, заборгувавши державі 30,5 млн грн.

Також за цим фактом керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, тобто в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

"Наразі завдані державі збитки відшкодовані у повному обсязі, матеріали кримінального провадження готуються для скерування до суду", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Черкащині намагаються повернути державі землі вартістю 14 млн грн.

Українські Національні Новини

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