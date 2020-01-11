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На Черкащині намагаються повернути державі землі вартістю 14 млн грн

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Прокуратура вимагає розірвати договір оренди, звільнити неправомірно використовувані землі сільськогосподарського призначення та повернути понад 19 гектарів землі, орієнтовною вартістю більш як 14 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області, передає УНН.

"В інтересах держави Смілянська місцева прокуратура звернулася до суду з позовом про розірвання договору оренди, зобов’язання відповідача звільнити неправомірно використовувані землі сільськогосподарського призначення та повернути понад 19 гектарів орієнтовною вартістю більш як 14 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності площею 19 га, що розташовані на адміністративній території Баландинської сільської ради Кам’янського району, в 2017 році поза конкурентними засадами надали в оренду для ведення фермерського господарства громадянину, який вже є засновником фермерського господарства з 2008 року, та не мав права на користування землею без проведення земельних торгів.

Указане стало підставою для звернення прокурора до суду з відповідною позовною заявою, за якою господарським судом Черкаської області відкрито провадження.

Раніше на Черкащині відкрили провадження за фактом самовільного будівництва в прибережній зоні.

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