В Черкасской области пытаются вернуть государству земли стоимостью 14 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Прокуратура требует расторгнуть договор аренды, освободить неправомерно используемые земли сельскохозяйственного назначения и вернуть более 19 гектаров земли, ориентировочной стоимостью более 14 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.
"В интересах государства Смелянская местная прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды, обязательства ответчика освободить неправомерно используемые земли сельскохозяйственного назначения и вернуть более 19 гектаров ориентировочной стоимостью более 14 млн грн", - говорится в сообщении.
Установлено, что земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности площадью 19 га, расположенных на административной территории Баландинского сельского совета Каменского района, в 2017 году за конкурентными принципами предоставили в аренду для ведения фермерского хозяйства гражданину, который уже является основателем фермерского хозяйства с 2008 года, и не имел права на пользование землей без проведения земельных торгов.
Указанное стало основанием для обращения прокурора в суд с соответствующим исковым заявлением, по которому хозяйственным судом Черкасской области открыто производство.
Ранее в Черкасской области открыли производство по факту самовольного строительства в прибрежной зоне.