Столичного врача-стоматолога подозревают в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве

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“Киевской городской прокуратурой сообщено о подозрении 33-летнему врачу-стоматологу в совершении покушения на убийство, разбойных нападениях, воровстве, мошенничестве в особо крупных размерах и угрозе насилием в отношении работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что с мая 2019 года по сентябрь 2020 года указанный гражданин, занимаясь стоматологической практикой, вводил пациентов в заблуждение, сообщая им ложную информацию относительно необходимого объема медицинского лечения.

“Таким образом злоумышленник завладел около 400 тысячами гривен своих пациентов. Кроме того, в марте 2020 года врач-стоматолог под предлогом необходимости осуществления медицинских процедур проник в жилище одной из пациенток и похитил банковскую карту, с которой в дальнейшем снял 78 тысяч гривен”, — отмечается в сообщении.

Также в июне 2020 года подозреваемый под предлогом сопровождения одной из пациенток домой применил сильнодействующие вещества, от которых потерпевшая потеряла контроль над своими действиями. В дальнейшем, пользуясь ее полубессознательным состоянием, мужчина завладел денежными средствами и материальными ценностями последней на общую сумму 63 тысячи гривен.

“Кроме того, указанный гражданин подозревается в покушении на убийство 70-летней гражданки путем подключения электрических проводов, которые заранее имел при себе, к электропитанию напряжением 220 Вт в электрическом щитке, расположенном рядом с квартирой проживания потерпевшей”, — информирует прокуратура.

Отмечается, что подозреваемому, уроженцу Черниговской области, сейчас избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время заседания касательно избрания меры пресечения подозреваемый совершал угрозы в адрес прокурора, в связи с чем ему дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 345 УК Украины.

Также в настоящее время на рассмотрении судов находятся еще два уголовных производства в отношении этого же лица по фактам совершения других тяжких преступлений. В частности, в Дарницком районном суде столицы по ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 УК Украины и Броварском районном суде Киевской области по ч. 3 ст. 185 УК Украины.

Дополнение

Дело о Ровенского стоматолога, которого подозревают в избиении детей, направили в суд.