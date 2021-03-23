Столичного лікаря-стоматолога підозрюють у замаху на вбивство, розбійних нападах та шахрайстві

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“Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру 33—річному лікарю-стоматологу у вчиненні замаху на вбивство, розбійних нападах, крадіжці, шахрайстві в особливо великих розмірах та погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у ході досудового розслідування встановлено, що з травня 2019 року по вересень 2020 року вказаний громадянин, займаючись стоматологічною практикою, вводив пацієнтів в оману, повідомляючи їм хибну інформацію щодо необхідного обсягу медичного лікування.

“Таким чином зловмисник заволодів близько 400 тисячами гривень своїх пацієнтів. Крім того, у березні 2020 року лікар-стоматолог під приводом необхідності здійснення медичних процедур проник до житла однієї з пацієнток та викрав банківську картку, з якої в подальшому зняв 78 тисяч гривень”, — зазначається в повідомленні.

Також у червні 2020 року підозрюваний під приводом супроводження однієї з пацієнток додому застосував сильнодіючі речовини, від яких потерпіла втратила контроль над своїми діями. Надалі, користуючись її напівпритомним станом, чоловік заволодів грошовими коштами та матеріальними цінностями останньої на загальну суму 63 тисячі гривень.

“Крім того, вказаний громадянин підозрюється у замаху на вбивство 70-річної громадянки шляхом під’єднання електричних дротів, які заздалегідь мав при собі, до електричного живлення напругою 220 Вт в електричному щитку, що розташований поряд з квартирою проживання потерпілої”, — інформує прокуратура.

Зазначається, що підозрюваному, уродженцю Чернігівської області, наразі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваний здійснював погрози на адресу прокурора, у зв’язку з чим йому додатково інкриміновано ч. 1 ст. 345 КК України.

Також на теперішній час на розгляді судів перебувають ще два кримінальні провадження відносно цієї ж особи за фактами вчинення інших тяжких злочинів. А саме, у Дарницькому районному суді столиці за ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 КК України та Броварському міськрайонному суді Київської області за ч. 3 ст. 185 КК України.

Доповнення

Справу щодо рівненського стоматолога, яку підозрюють у побитті дітей, скерували до суду.