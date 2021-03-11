Рівненська стоматолог постане перед судом за підозрою у побитті дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Справу щодо рівненської стоматолога, яку підозрюють у побитті дітей, скерували до суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
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“Дізнавачі Рівненського районного управління поліції закінчили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження відносно 29-річної дитячої лікарки, обвинуваченої у побоях, мордуванні та завданому умисному легкому тілесному ушкодженню малолітнім”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
В Національній поліції нагадали, що із першою заявою, 9 лютого, про завдані тілесні ушкодження 5-річній доньці під час візиту до стоматолога в Рівному до поліції звернулася 36-річна жителька Костополя. Так, у малолітньої виявили тілесні ушкодження у вигляді осаднення передньої поверхні шиї, крововиливи на передніх поверхнях лівого і правого плечей в середніх третинах, які відповідно до висновку експерта відносяться до легких тілесних ушкоджень.
Крім того, впродовж подальших трьох днів до поліції надійшло ще три звернення від батьків щодо побоїв та тілесних ушкоджень, спричинених дитячою лікаркою під час лікування зубів, що мало місце кілька місяців тому за першим місцем роботи — приватною клінікою по вулиці Пушкіна.
“Дізнавачі Рівненського районного управління поліції 18 лютого повідомили 29-річній стоматологині про підозру за чотирма фактами вчинених кримінальних проступків: частиною 1 статей 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 126 (побої, мордування) Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.
Також, 22 лютого міський суд обрав 29-річній підозрюваній запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.
Доповнення
У МОЗ у відповідь на депутатське звернення депутата Яни Зінкевич повідомили, що стоматолог з Рівного Інна Кравчук, яку підозрюють у побитті дітей, не мала дозволу на практику за фахом дитяча стоматологія.
Що було до цього
Декілька батьків одночасно заявили, що лікарка Інна Кравчук з приватної стоматологічної клініки “Only kids” била та душила дітей.
Окрім того, головний лікар клініки “Голлівуд” Інна Мельник розповіла у Facebook, що саме через жорстоку поведінку з дітьми, лікарку торік попросили звільнитися.
Пізніше в YouTube опублікували відео, де видно побиття стоматологом дітей.