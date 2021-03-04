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У стоматологині з Рівного, яку підозрюють у побитті дітей, не було ліцензії

У стоматологині з Рівного, яку підозрюють у побитті дітей, не було ліцензії

Київ • УНН

 • 26351 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. У МОЗ у відповідь на депутатське звернення депутата Яни Зінкевич повідомили, що стоматолог з Рівного Інна Кравчук, яку підозрюють у побитті дітей, не мала дозволу на практику за фахом дитяча стоматологія. Про це Яна Зінкевич повідомила в Facebook, пише УНН.

Деталі

У відповіді міністерства сказано, що під час проведення перевірки інформації було встановлено, що за даними Ліцензійного реєстру МОЗ у Кравчук відсутній дозвіл на здійснення господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю дитяча стоматологія.

У МОЗ додали, що для підтвердження факту порушення практики необхідно провести позапланову перевірку. Міністерство звернулося до Державної регуляторної служби для узгодження цієї перевірки.

Що було до цього

Декілька батьків одночасно заявили, що лікарка Інна Кравчук з приватної стоматологічної клініки "Only kids" била та душила дітей.

Окрім того головний лікар клініки "Голлівуд" Інна Мельник розповіла у Facebook, що саме через жорстоку поведінку з дітьми, лікарку торік попросили звільнитися.

Пізніше в YouTube опублікували відео, де видно побиття стоматологом дітей.

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