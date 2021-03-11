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Ровенский стоматолог предстанет перед судом по подозрению в избиении детей

Ровенский стоматолог предстанет перед судом по подозрению в избиении детей

Киев  •  УНН

 • 18501 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Дело касательно ровенского стоматолога, которую подозревают в избиении детей, направили в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Цитата

“Дознаватели Ровенского районного управления полиции закончили досудебное расследование и направили в суд материалы уголовного производства в отношении 29-летней детского врача, обвиняемого в побоях, истязании и причиненному умышленного легкого телесного повреждения малолетним”, — говорится в сообщении.

Детали

В Национальной полиции напомнили, что с первым заявлением, 9 февраля, о нанесении телесных повреждений 5-летней дочери во время визита к стоматологу в Ровно в полицию обратилась 36-летняя жительница Костополя. Так, у малолетней обнаружили телесные повреждения в виде синяков передней поверхности шеи, кровоизлияния на передних поверхностях левого и правого плеч в средних третях, которые согласно заключению эксперта относятся к легким телесным повреждениям.

Кроме того, в течение последующих трех дней в полицию поступило еще три обращения от родителей касательно побоев и телесных повреждений, вызванных детской врачом во время лечения зубов, что имело место несколько месяцев назад по первому месту работы — частной клиникой по улице Пушкина.

“Дознаватели Ровенского районного управления полиции 18 февраля сообщили 29-летней стоматологу о подозрении по четырем фактам совершенных уголовных проступков: части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и 126 (побои, истязания) Уголовного кодекса Украины”, — отмечается в сообщении.

Также, 22 февраля городской суд избрал 29-летней подозреваемой меры пресечения в виде личного обязательства.

Дополнение

В Минздраве в ответ на депутатское обращение депутата Яны Зинкевич сообщили, что стоматолог из Ровно Инна Кравчук, которую подозревают в избиении детей, не имела разрешения на практику по специальности детская стоматология.

Что было до этого

Несколько родителей одновременно заявили, что врач Инна Кравчук с частной стоматологической клиники “Only kids” била и душила детей.

Кроме того, главный врач клиники “Голливуд” Инна Мельник рассказала в Facebook, что именно из-за жестокого поведения с детьми, врача в прошлом году попросили уволиться.

Позже в YouTube опубликовали видео, где видно избиение стоматологом детей.

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