Столичный метрополитен полностью возобновил работу после завершения Марша равенства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Киеве метрополитен полностью возобновил работу после завершения Марша равенства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
"Метро работает в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, из-за проведения в Киеве Марша равенства ряд станций метро не работал на вход и выход.
Напомним, сегодня в столице состоялся Марш равенства. Еще со вчерашнего в Киеве перекрыли ряд центральных улиц заградительными турникетами, были установлены фильтрационные пункты, где полицейские с металлоискателями осуществляли проверку и проход граждан.