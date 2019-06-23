Столичный метрополитен полностью возобновил работу после завершения Марша равенства

"Метро работает в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, из-за проведения в Киеве Марша равенства ряд станций метро не работал на вход и выход.

Напомним, сегодня в столице состоялся Марш равенства. Еще со вчерашнего в Киеве перекрыли ряд центральных улиц заградительными турникетами, были установлены фильтрационные пункты, где полицейские с металлоискателями осуществляли проверку и проход граждан.