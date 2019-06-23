Столичний метрополітен повністю відновив роботу після завершення Маршу рівності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У Києві метрополітен повністю відновив роботу після завершення Маршу рівності, передає УНН із посиланням на прес-службу метрополітену.
"Метро працює у звичайному режимі", - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, через проведення у Києві Маршу рівності низка станцій метро не працювала на вхід та вихід.
Нагадаємо, сьогодні у столиці відбувся Марш рівності. Ще від учора у Києві перекрили низку центральних вулиць загороджувальними турнікетами, були встановлені фільтраційні пункти, де поліцейські з металошукачами здійснювали перевірку та прохід громадян.