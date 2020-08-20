Столичный фуникулер завтра возобновит работу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Столичный фуникулер вновь откроет двери для киевлян и гостей города с 12:00 21 августа. Ежегодный плановый ремонт завершен. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Идут последние приготовления перед открытием столичного фуникулера после планового ремонта. Уже завтра, 21 августа, в полдень фуникулер ждет своих пассажиров", - сообщил Густелев.
По его словам, во время планового ежегодного ремонта фуникулера специалисты провели ремонтные работы в машинном зале, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть.
"Также были заменены колеса вагонов и частично обшивка. Еще одна важная составляющая ежегодного ремонта - проверка систем безопасности. Вагоны успешно прошли статические и динамические испытания под большой нагрузкой", - отметил Густелев.
Отмечается, что в фуникулере, как во всем общественном транспорте столицы, действует обязательный масочный режим.
Напомним, в Киеве планируют запустить такси для детей с инвалидностью.