Столичний фунікулер завтра відновить роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Столичний фунікулер знову відкриє двері для киян та гостей міста з 12:00 21 серпня. Щорічний плановий ремонт завершено. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Тривають останні приготування перед відкриттям столичного фунікулеру після планового ремонту. Вже завтра, 21 серпня, опівдні фунікулер чекає на своїх пасажирів", - повідомив Густєлєв.
За його словами, під час планового щорічного ремонту фунікулеру спеціалісти провели ремонтні роботи в машинному залі, замінили шпали та відремонтували контактну мережу.
"Також були замінені колеса вагонів і частково обшивка. Ще одна важлива складова щорічного ремонту – перевірка систем безпеки. Вагони успішно пройшли статичні та динамічні випробування під великим навантаженням", – зазначив Густєлєв.
Наголошується, що у фунікулері, як у всьому громадському транспорті столиці, діє обов’язковий масковий режим.
Нагадаємо, у Києві планують запустити таксі для дітей з інвалідністю.