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Столичных налоговиков поймали на взятке в 12 тыс. долл

Киев  •  УНН

 • 17255 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Киеве во время получения 12 000 долларов неправомерной выгоды задержали двух налоговиков, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Правоохранители задержали заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Киеве и следователя этого же управления ГФС.

По данным следствия, указанные лица требовали 12 000 долларов у исполнительного директора одного из предприятий Одессы за возвращение изъятых во время обысков документов и прекращение уголовного преследования.

Правоохранителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины после получения средств. Проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды и совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, бывший военный комиссар попался на взятке.

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