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Столичные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины

Столичные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины

Киев • УНН

 • 6726 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве мужчины на Подоле. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в квартире обнаружили труп мужчины.

При осмотре места происшествия правоохранители установили, что двое мужчин в квартире подозреваемого распивали спиртные напитки. После этого между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры несколько раз ударил кухонным ножом своего знакомого в живот, грудь, лицо и шею.

Так, 54-летнего киевлянина правоохранители задержали на месте преступления в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. При осмотре квартиры правоохранители изъяли кухонный нож со следами крови, окурки, бутылки и одежду подозреваемого.

По факту дела начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному предъявили подозрение и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

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