Столичные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины

В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в квартире обнаружили труп мужчины.

При осмотре места происшествия правоохранители установили, что двое мужчин в квартире подозреваемого распивали спиртные напитки. После этого между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры несколько раз ударил кухонным ножом своего знакомого в живот, грудь, лицо и шею.

Так, 54-летнего киевлянина правоохранители задержали на месте преступления в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. При осмотре квартиры правоохранители изъяли кухонный нож со следами крови, окурки, бутылки и одежду подозреваемого.

По факту дела начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному предъявили подозрение и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.