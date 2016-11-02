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Столичні правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка

Столичні правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка

Київ • УНН

 • 6726 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві чоловіка на Подолі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про, що в квартирі виявили труп чоловіка.

Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що двоє чоловіків у квартирі підозрюваного розпивали спиртні напої. Після цього між ними виник конфлікт, у ході якого господар квартири кілька разів вдарив кухонним ножем свого знайомого у живіт, груди, обличчя та шию.

Так, 54-річного киянина правоохоронці затримали на місці скоєння злочину в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. При огляді квартири правоохоронці вилучили кухонний ніж зі слідами крові, недопалки, пляшки та одяг підозрюваного.

За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому пред’явлено підозру та вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

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